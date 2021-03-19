اليوم السابع
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خالد صلاح
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قطاع المعاهد الأزهرية يصدر جدولا موحدا لامتحانات الفصل الثانى

الجمعة، 19 مارس 2021 02:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يصدر جدولا موحدا لامتحانات الفصل الثانى قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات لصفوف النقل للفصل الدراسى الثانى، وذلك على النحو الآتى:
 
- بالنسبة لامتحانات النقل يتم وضع الامتحانات في المعاهد تحت اشراف العملية التعليمية مشرف المادة وعميد المعهد وتعتمد من الادارة التعليمية.
 
- بالنسبة لامتحانات الشهادات ابتدائي اعدادي يتم وضع الامتحانات في المنطقة.
 
- الامتحانات كل شهر مستقل بذاته غير تراكمى.
 
- هناك جدول موحد للامتحانات.
 
- امتحانات شهر مايو بها سؤالين تخلف الأول للفصل الدراسي الأول والثاني لمتخلفي شهري مارس وابريل.
 
- يراعي في الامتحانات الشمول والتدرج من السهل الى الصعب ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بالأزهر.
 
- بالنسبة للشهادات بعد اجراءات الامتحانات وتصحيحها ورصدها في الكنترول تجمع الأوراق وترسل الى الكنترول العام للشهادات في المنطقة .
 
- كل من يضع الامتحانات مسئول عنه مسئولية كاملة وإذا قدر الله وحدث خطأ سوف يحاسب عليه.
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

اخبار الازهر

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

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