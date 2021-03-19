قطاع المعاهد الأزهرية يصدر جدولا موحدا لامتحانات الفصل الثانى

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات لصفوف النقل للفصل الدراسى الثانى، وذلك على النحو الآتى:
- بالنسبة لامتحانات النقل يتم وضع الامتحانات في المعاهد تحت اشراف العملية التعليمية مشرف المادة وعميد المعهد وتعتمد من الادارة التعليمية.
- بالنسبة لامتحانات الشهادات ابتدائي اعدادي يتم وضع الامتحانات في المنطقة.
- الامتحانات كل شهر مستقل بذاته غير تراكمى.
- هناك جدول موحد للامتحانات.
- امتحانات شهر مايو بها سؤالين تخلف الأول للفصل الدراسي الأول والثاني لمتخلفي شهري مارس وابريل.
- يراعي في الامتحانات الشمول والتدرج من السهل الى الصعب ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بالأزهر.
- بالنسبة للشهادات بعد اجراءات الامتحانات وتصحيحها ورصدها في الكنترول تجمع الأوراق وترسل الى الكنترول العام للشهادات في المنطقة .
- كل من يضع الامتحانات مسئول عنه مسئولية كاملة وإذا قدر الله وحدث خطأ سوف يحاسب عليه.
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