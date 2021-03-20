قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول امتحانات شهر مارس لجميع المراحل

كتب ــ لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الازهرية، جدول امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2020-2021، والتى تنطلق بدءا من 27 مارس وحتى 31 مارس الجارى.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات لمديري الإدارات التعليمية الأزهرية بالتنبيه على شيوخ المعاهد بجميع المراحل التعليمية (الابتدائي الإعدادي الثانوى)، اختيار أكفأ المعلمين في كل تخصص لتحضير وتجهيز أسئلة شهر مارس 2021 م من ذات المنهج الجديد على غرار ورقة امتحان الفصل الدراسي الأول حسب كل صف دراسي.

وتحت مسئولية واضع الاختبار وشيخ المعهد ورئيس الكنترول مع الاحتفاظ بالنموذج الأصلي بالكنترول وكذا ورقة إجابة الطالب بعد التصحيح ورصد الدرجات حسب البرنامج الجديد المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات، بالإضافة إلى التنبيه على المعاهد التي بها طلاب (العلوم الإسلامية) الصف الثاني الثانوي بعمل أسئلة شهر مارس 2021 م، بالنسبة للمواد الخاصة بطلاب العلوم الإسلامية وباقي المواد کزملائهم في الصف وذلك داخل كل معهد .