قبل الصيف ما يهل علينا.. إزاى تقلل استهلاك التكييف من الكهرباء.. إنفوجراف

نصائح عديدة يقدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، التى تساعد المواطنين عند شراء التكييف لأول مرة، لترشيد استهلاك الكهرباء، وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء قبل دخول فصل الصيف.

وتتضمن النصائح، اختيار المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك، فاحذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى. كما احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفر، والحرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

كما يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية فى الغرفة التى يعمل فيها التكييف حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء وترتفع الفاتورة، وتركيب التكييفات فى أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها، وتنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

ويجب القيام بصيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون فى بداية كل فصل الصيف، وغلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعى لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة، واستخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

كما يجب ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدا فى الجو الحار، مما يؤدى إلى استهلاك ضخم فى فاتورة الكهرباء.