صرف الدفعة 148 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية بـ 93.090 مليون جنيه

وقال "مختار"، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 40 شابا وفتاة "19 من الذكور- 21 من الإناث"، وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف انه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز تشغيل شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 93.090 مليون جنيه استفاد منها 12019 شابا وفتاة "5762 ذكور- 6257 إناث"، جاءت موافقة وتصريحات الدكتور مختار بناء على التقرير الذى عرضته زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد ، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تشجيعا لهم على العمل الحر.