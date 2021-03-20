أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. والطماطم بـ 3 جنيهات

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو

-البطاطس 4 جنيهات

-البصل بـ 5 الأبيض

-البصل الأحمر 7جنيهات

-الكوسة 6 جنيه للكيلو

-الجزر 5 جنيهات

-الخيار 5 جنيه.

-الجوافة 9 جنيه

‏‎-الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو

-الفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.

-الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه

‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 8 جنيه

-الفلفل الألوان 20 والليمون 21 جنيه.

-الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

-التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

- اليوسفى 9 جنيهات

‏‎‏‎-الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

-البسلة 8.5 جنيه

- البرتقال بسرة 8.5 جنيه