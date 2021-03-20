أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. والطماطم بـ 3 جنيهات

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو
-البطاطس 4 جنيهات
-البصل بـ 5 الأبيض
-البصل الأحمر 7جنيهات
-الكوسة 6 جنيه للكيلو
-الجزر 5 جنيهات
-الخيار 5 جنيه.
-الجوافة 9 جنيه
-الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو
-الفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.
-الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه
-الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
-الفلفل الألوان 20 والليمون 21 جنيه.
-الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
-التفاح السكرى 26 جنيها.
-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
- اليوسفى 9 جنيهات
-الموز البلدى 10 جنيهات.
-العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
-البسلة 8.5 جنيه
- البرتقال بسرة 8.5 جنيه
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