أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

يشهد سوق الخضروات والفاكهة استقرارا فى الأسواق وذلك قبل أيام من استقبال موسم شهر رمضان المبارك، حيث سجلت الخضروات اليوم الخميس 17-3-2021 في سوق العبور للجملة استقرارا فى أسعار جميع الأصناف في ظل زيادة المعروض نتيجة زيادة الإنتاج المحلى من مجموعة الخضروات.

وقال مرتضى حسن تاجر في سوق العبور إن سوق الخضروات مستقر في الوقت الحالي نظرا لما شهده قطاع الزراعة من تطور نتيجة المشروعات القومية وهو ما انعكس على الوضع داخل السوق، حيث إن هناك زيادة في المعروض، مشيرا إلى أن البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيها، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو وهي أزيد الخضروات سعرا نظرا لأننا في نهاية عروتهما الزراعية.

وأشار حسن في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيه.

وتابع حسن: أما الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو.