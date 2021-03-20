اليوم السابع
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شراكة بين القابضة الكيماوية والقطاع الخاص لتدشين مصنع فلنكات سكك حديدية لأول مرة

السبت، 20 مارس 2021 05:00 ص
شراكة بين القابضة الكيماوية والقطاع الخاص لتدشين مصنع فلنكات سكك حديدية لأول مرة السكك الحديدية
كتب عبد الحليم سالم

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يشهد قطاع السكك الحديدية توسعات كبيرة، فى العديد من المحافظات، ولا سيما فى ظل خطة الدولة لتدشين العديد من الخطوط التى تربط شرق مصر بغربها وشمالها بجنوبها.
 
وحول سبل استفادة الشركات من خطط التوسع فى السكك الحديدية كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لـ"اليوم السابع" إنه جارى الاتفاق مع القطاع الخاص، ولأول مرة لتدشين مشروع مشترك لصناعة فلنكات السكك الحديدية بمختلف أنواعها، وكذلك صناعة احتياجات مد خطوط السكك الحديدية.
 
وأوضح عماد الدين مصطفى، أن المشروع الجديد يضمن ضخ استثمارات، سواء من الشركة القابضة أو من القطاع الخاص لتدشين شراكة قوية مفيدة لقطاع السكك الحديدية، لافتا أن شركة سيجوارت التابعة للقابضة والمتخصصة فى تلك الصناعة ستشارك فى المشروع.
 
وأوضح أن الشركة القابضة فتحت اعتماد بقية 10 ملايين دولار، لاستيراد معدات مصنع الفلنكات الحديد منذ فترة ، لافتا أنه ما تزال هناك اختيارات لتحديد مكان المصنع الجديد، والذى يمكن نقله من مكان لأخر بحسب الاحتياجات وبتكنولوجيا حديثة، لخدمة المشروعات المستقبلية.

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مصنع فلنكات السكك الحديدية

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عماد الدين مصطفى

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