القابضة الكيماوية: ارتفاع سعر طن اليوريا لـ400 دولار ينعش شركات الأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة ‬ القابضة للصناعات الكيماوية ، أن سعر بيع طن اليوريا ارتفع لـ400 دولار، مما ينعكس بصورة مباشرة على شركات الأسمدة المنتجة اسناد اليوريا وينعشها، ومنها شركة كيما التابعة للقابضة.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن شركة كيما بأسوان ، عادت لمعدلات التشغيل الطبيعية بعد اصلاح العطل الفنى، والذى أوقف الشركة لعدة أشهر، لافتا أن العطل وارد يحدث فى شركة حديثة، وفى مرحلة التشغيل التجريبى والضمان، وبالتالى تم اصلاحه بمعرفة شركة تكنومينت الايطالية المنفذة للمشروع.

أوضح رئيس القابضة الكيماوية، أن العاملين بالشركة تم تدريبهم على أعلى مستوى على نفس المعدات ،وذلك فى شركة أبو قير، ولمدة بلغت نحو 6 أشهر، وهم يتمتعون بكفاءة عالية فى الإدارة، موضحا أن إنتاج الشركة يتم تسويقه محليا وخارجيا من خلال التعاقدات السابقة للشركة مع عملائها.

يشار إلى أن مصنع "كيما 2" مخصص لإنتاج الأسمدة، ويعد من عمالقة الصناعة فى صعيد مصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon.. وقد بلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.