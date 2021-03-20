روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران مع كوبا بالكامل

موسكو /أ ش أ/

أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى الروسية، اليوم السبت، استعداد شركات الطيران الوطنية لاستئناف الرحلات من وإلى كوبا بالكامل.

وأضافت الوكالة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه فى ختام لقاء أجراه رئيسها ألكسندر نيرادكو مع وزير السياحة الكوبى خوان كارلوس جارسيا جراند، اتفق الجانبان على بحث مسألة توسيع حركة الطيران بين البلدين بشكل معمق، "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائى فى روسيا وكوبا".

وتابع البيان أن الجانب الروسى أكد للوزير الكوبى "الدرجة العالية من استعداد شركات الطيران "الروسية" لاستئناف الرحلات بين روسيا وكوبا بالكامل".