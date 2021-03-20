اليوم السابع
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السبت، 20 مارس 2021 07:48 م
خالد صلاح
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روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران مع كوبا بالكامل

السبت، 20 مارس 2021 07:32 م
روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران مع كوبا بالكامل طائره ركاب _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى الروسية، اليوم السبت، استعداد شركات الطيران الوطنية لاستئناف الرحلات من وإلى كوبا بالكامل.

وأضافت الوكالة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه فى ختام لقاء أجراه رئيسها ألكسندر نيرادكو مع وزير السياحة الكوبى خوان كارلوس جارسيا جراند، اتفق الجانبان على بحث مسألة توسيع حركة الطيران بين البلدين بشكل معمق، "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائى فى روسيا وكوبا".

وتابع البيان أن الجانب الروسى أكد للوزير الكوبى "الدرجة العالية من استعداد شركات الطيران "الروسية" لاستئناف الرحلات بين روسيا وكوبا بالكامل".

 


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