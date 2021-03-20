جمعية رجال أعمال تتقدم لإنشاء مدينة للصناعات الصغيرة على مساحة 2 مليون متر

كتب هانى الحوتى

قالت عبير عصام عضو جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة 6 أكتوبر، إن الجمعية في انتظار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلب المقدم من الجمعية لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 2 مليون متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، وذلك بعد شراء الجمعية كراسة الشروط، وسداد نسبة 10% من قيمة الأرض وبلغت 108 ألف جنيه، وتقديم أوراق تفيد الملاءة المالية المطلوبة لإنشاء المشروع.

أضافت "عصام"، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية تقدمت لإنشاء المدينة الصناعية لتوفير وحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأعضاء الجمعية البالغ عددهم 3600 عضوًا بالإضافة إلى توفير وحدات صناعية للمصانع غير المرخصة لضمها للاقتصاد الرسمى، ومساندتها للتوسع والنمو وتشغيل المزيد من العمالة ووضعها تحت الرقابة الرسمية لضمان جودة منتجاتها، متابعةً أن عدد الوحدات ونشاطها الصناعى سيتحدد بناءً على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على المخطط العام للمدينة، ونسبة المساحة البنائية.

وفى سياق متصل قالت عبير عصام عضو لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة ستبدأ أولى لقائتها لتشجيع الصناعات الصغيرة بالمحافظات، وتقديم مساندة للمناطق الصناعية، بلقاء الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، لبحث تسويق منتجات الحرف التراثية واليدوية المنتجة بالمحافظة، عبر مشاركتها فى المعارض المتخصصة بهدف زيادة إنتاجها وتشغيل المزيد من العمالة.

وتابعت أن أولى المعارض التى سيشارك فيها منتجات أسوان هى معرض ديارنا لعرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.