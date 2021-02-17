محافظ الغربية ورئيس التنمية الصناعية يسلمان خطابات تخصيص 168 وحدة صناعية بالمحلة

كتب إسلام سعيد

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى عمليات التنمية، وخاصة فى قطاع الصناعات الصغيرة بمحافظات الجمهورية، وتوفير وحدات صناعية جاهزة المرافق للمستثمرين للبدء فورا فى مشروعاتهم لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد والدلتا وتحقيق التنمية المستدامة بها لرفع الناتج المحلى، قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء ا ح مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية بتسليم خطابات تخصيص 168 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديد للصناعات الصغيرة بالغربية لـ 57 مستثمرا، وذلك فى إطار مساعي المحافظة والهيئة لدعم الاستثمار وتحفيز رواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، كما شهدت الزيارة اجتماع موسع مع المستثمرين تناول بحث تعزيز مقومات الاستثمار الصناعي بالمحافظة

وأكد رحمى أن المحافظة تعمل على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، كما تعمل أيضًا على تحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفتح أفاق تنموية جديدة بالمحافظة بما يعمل على خلق فرص عمل للشباب.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة، وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، وهذا المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعى السابق، مؤكداً على دعم المحافظة للمستثمرين ومشاريعهم بكافة الإمكانات.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى كلمته، إنه فى إطار المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات صناعية جاهزة المرافق لصغار المستثمرين فى محافظات الجمهورية فقد أعلنت الهيئة فى أكتوبر الماضى عن طرح 1657 وحدة صناعية على المستثمرين بـ 7 مجمعات صناعية في محافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، والغربية، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة يتوافر بها كافة الخدمات.

وأضاف محمد الزلاط، أن تسليم الوحدات الصناعية اليوم لصغار المستثمرين بمجمع مدينة المحلة، والتى تعد أحد القلاع الصناعية بما تملكه من مقومات وعمالة ماهرة وخاصة في صناعة الغزل والنسيج، يأتى فى إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومستدامة لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لابناء المحافظات بالصعيد والدلتا، مشيرًا إلى أن مجمع المحلة يبلغ إجمالي عدد الوحدات به 611 وحدة صناعية تشمل صناعات غزل ونسيج وملابس جاهزة وصناعات هندسية وصناعات كيماوية وتبلغ مساحة الوحدة 48 م، كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة حتى 8 وحدات.

وتابع الزلاط، أن الوحدات التى تم تسليم خطابات التخصيص لها، منها 132 وحدة لعدد 42 مستثمر نشاط غزل ونسيج وملابس جاهزة ومفروشات، و22 وحدة لـ 9 مستثمرين نشاط هندسي (مثل الاكواب والابواب والشبابيك والاجزاء المعدنية للالات..) فضلا عن تسليم خطابات 14 وحدة لـ 6 مستثمرين نشاط كيماوي ( دهانات , أكياس بلاستيكية , منظفات )، موضحًا أن وحدات المجمع بالمحلة تخصص بنظام الايجار بقيمة 19.7 جنيه للمتر شهريا، مؤكدا أنه من المقرر استلام المستثمرين وحداتهم خلال شهر واحد على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مضيفا أن تسليم خطابات تخصيص الوحدات لصغار المستثمرين اليوم بداية واعدة ومشجعة على مواصلة العمل لتسليم دفعات جديدة من الوحدات للمستثمرين الجادين، داعيا مستثمري المحافظة ورواد الاعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة بالمجمع وتوفير كافة التسهيلات.

وقال إن "الهيئة لا تسعي فقط إلي توفير الوحدات الصناعية بل تعمل علي تيسير إجراءات الحصول على الماكينات والمعدات ومستلزمات الإنتاج لأصحاب الوحدات من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتيسيرات تمويلية للبدء فورا في الإنتاج، فضلا عن تيسير إجراءات الحصول علي الموافقات واصدار رخص التشغيل، وذلك لتطوير المنظومة ككل .

وأوضح الزلاط أنه تم عمل تيسيرات غير مسبوقة فى الطرح الأخير لـ7 مجمعات صناعية بدءا من تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، كما تم عقد 8 بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة بالنسبة لوحدات المجمعات المتاح بها نظام التملك.

كما أعلن عن تيسيرات جديدة للمستثمرين الحاصلين على وحدات بالإيجار بتأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيرا على رواد الأعمال، مشيرًا إلى أنه بتوجيهات من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تم التواصل مع كافة المستثمرين الذين سحبوا الكراسات من كل محافظة وتم عقد اجتماعات موسعة معهم خلال الفترة الماضية والتعرف على مشاكلهم ومطالبهم .

كما كشف عن توجه لجنة فنية من الهيئة للمحلة خلال الأيام القادمة لاستكمال وإنهاء إجراءات تخصيص الوحدات والعقود للمستثمرين بالمحلة تيسيرا عليهم

وأعلن اللواء محمد الزلاط، أن الأيام القادمة ستشهد تسليم الدفعات الأولى من خطابات التخصيص لمستثمرى باقى المجمعات الست الجديدة.

هذا وقد شهد فعاليات تسليم خطابات التخصيص والاجتماع الموسع مع المستثمرين، النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية، ورواد الأعمال وأصحاب الشركات.

هذا وعقب الاجتماع بمقر المحافظة، قام المحافظ ورئيس الهيئة بجولة تفقدية بالمجمع الصناعي بمدينة المحلة للتعرف على مستوى الإنشاءات والمرافق والتي تمت على أعلى المعايير التكنولوجية والبيئية والاطمئنان على جاهزيتها لبدء الإنتاج.

ويذكر أن المجمع يقع على مساحة 11 فدانا، ويضم 611 ورشة.