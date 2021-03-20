توفير 2.5 مليون جنيه لتنفيذ 32 مشروعًا صغيرًا فى بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه يتم تنفيذ خطة لتشجيع ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود فى هذا القطاع الهام الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجى، مشيرا إلى أن أهم خطوة تعمل المحافظة عليها فى هذا المجال هى الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الشباب والأسر المنتجة سواء فى القرية أو المدينة، وذلك عن طريق العمل على تحقيق أكبر استفادة من هذه الآليات من خلال التعاون والدفع لجهود جهات التمويل سواء الحكومية أو المجتمع المدنى وغيرها.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن جهود المحافظة فى مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتضمن الإشارة إلى مجهودات إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة "خلال فبراير الماضى ومارس الحالى" فى مجال إقراض وتمويل العديد من المشروعات سواء المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية أو من قبل الإدارة والتى استهدفت المرأة المعيلة والشباب.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تبين من التقرير الذى عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود وأعدته إدارة تنمية القرية، أن عدد المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، قد بلغ 32 مشروعاً بتمويل 2 مليون و496 ألف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين منها 173 مستفيداً فى مجال مشروعات الإنتاج الحيوانى من تسمين وتربية أبقار ودواجن، بجانب إقامة مشروعات فى مجال الملابس الجاهزة، وذلك بواقع 15 مشروعا فى شهر فبراير الماضى بقيمة مليون و241 ألف جنيه، و17 مشروعا خلال شهر مارس بقيمة مليون و255 ألف جنيه.

فى حين تم اعتماد مبلغ 396 ألف جنيه "من حساب حصيلة بيع المشروعات من ديوان عام المحافظة" للوحدة المحلية بأطواب الواسطى وذلك لتوجيهها لعمل مشروعات لأهالى القرية وشباب الخريجين والمرأة المعيلة، والتى استفاد منها 66 فرداً، فى حين تم تحصيل أكثر من 2 مليون جنيه كأقساط لقروض سبق وأن تم منحها من إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة لتمويل مشروعات صغيرة بالقرى.

من جهته، أضاف السكرتير العام، أن صندوق التنمية المحلية يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة فى مجالات النجارة والأثاث والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.

فيما أشاد المهندس بدر شاكر مدير إدارة تنمية القرية بدعم المحافظ لكافة جهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، خاصة فى مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لسير منظومة العمل بها، مشيرا إلى أن بنى سويف تأتى فى مقدمة المحافظات الأعلى استفادة من قروض الصندوق خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وزارة التنمية المحلية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجاً من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.