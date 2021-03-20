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بعد إعلان الزراعة عن حاجتها لإخصائيين زراعيين.. اعرف شروط الوظيفة × 10 معلومات

السبت، 20 مارس 2021 04:00 ص
بعد إعلان الزراعة عن حاجتها لإخصائيين زراعيين.. اعرف شروط الوظيفة × 10 معلومات وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن فتح باب التعاقد عن شغل وظيفة اخصائي زراعي ثالث بنظام التعاقد السنوي.
 
واوضحت الوزارة الشروط الواجب مراعاتها في المتقدمين لهذه الوظيفة.
 
1- أن يكون من خريجي كليات الزراعة 
 
2-يفضل أن يكون ضمن تخصصات وقاية نباتات، أمراض نباتات، شعبة عامة، زراعة دولية، بساتين، بيوتكنولوجى.
 
3-ويقبل فى هذه الوظيفة خريجى كليات العلوم تخصص، نبات أو حشرات.
 
 4- يفضل ألا يقل تقدير المتقدم العام التراكمى للمؤهل الدراسي عن جيد.
 
5- وتتضمن الشروط ألا يزيد عمره عند التقدم للإعلان عن 27 عام، بحيث تكون الأولوية للأصغر سنا.
 
6- يستثنى من ذلك من لديه خبرة في أحد مجالات العمل ذات الصلة المباشرة بأعمال الحجر الزراعي (وفقا لشهادة رسمية ومعتمدة يتم تقديمها من جهة عملهم).
 
7- يشترط فى المتقدم اجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي اجادة تامة.
 
8- لابد من اجتياز الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية المقدمة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كشرط للالتحاق بالوظيفة.
 
9- يتم تسجيل الطلبات الكترونيا من خلال شبكة الانترنت وذلك على بوابة الوظائف الحكومية (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) – وظائف متاحة – ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.
 
10- يتم فتح باب التقدم بداية من اليوم السبت وحتى 5 ابريل، وفى حالة الاستفسار يتم التواصل على تليفون رقم 0237608575.
 

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