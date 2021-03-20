الجزائر تحذر المواطنين من التنقل بمواقع صخرية بمنطقة بجاية خوفا من الانهيارات

دعت إدارة الحظيرة الوطنية لقوراية (بجاية) بالجزائر المواطنين إلى تفادى التنقل إلى المواقع الموجودة بمحيط رأس كاربون و ذلك لوجود خطر انهيارات صخرية على اثر الزلزال الآخير الذى ضرب الولاية، حسب جاء في بيان للحظيرة، نشر يوم الجمعة فى موقعها على صفحة فيسبوك بحسب وكالة أنباء الجزائر.

و تمت الاشارة، إلى أن التحذير يخص الجانب الشرقي من الحظيرة المتمثل في قمة القردة و راس كاربون و الكورنيش و ليزيجواد، مع التذكير بان المنطقة التي حدثت فيها انهيارات صخرية بسبب الزلزال الذي حدد مركزه ب28 كلم شمال شرق راس كاربون قد اصبحت غير مستقرة، وأضاف ذات البيان، انه "من اجل تجنيب زوارنا الاخطار التي قد تنجم عن انهيار الصخور، فان ادارة الحظيرة الوطنية لقورايا، تدعو المواطنين سيما اولئك الذين يزورون قمة القردة و كاب كاربون و الكورنيش و ليزيجواد، للتحلي باليقظة و الحذر خلال هذه الايام".

كما طالبت هذه المؤسسة من المواطنين "تفادي زيارة كورنيش المنارة الكبرى و ليزيغواد، لان خطر انهيار الصخور وارد جدا" و كذا عدم "الذهاب الى فضاءات الالعاب سيما تلك الواقعة في اماكن صخرية (راس كاربون)" و ذلك حفاظا على سلامتهم و سلامة اطفالهم.

للتذكير أن الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 5.9 درجة على سلم ريختر والتى سجلت على الساعة 01 و04د على بعد 28 كلم شمال شرق رأس-كربون بولاية بجاية، "لم تسجل خسائر في الأرواح و لا خسائر مادية كبيرة، مخلفة فقط بعض الجرحى من بينهم شاب يعانى من عدة رضوض، بعد قفزه من الطابق الثالث من العمارة التي يسكنها.

كما اشار بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نشر يوم الخميس، الى انهيار جزئي لثلاث بنايات قديمة غير مأهولة، في اعالي بجاية، و حدوث تشققات بسلالم عمارتين بحي الصغير (بلدية بجاية)، و انهيار جزئي لشرفة منزل اخر، تجدر الاشارة إلى أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، كمال بلجود، الذي زار بجاية في نفس اليوم الذي حدث فيه الزلزال، برفقة وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو اضافة الى وزير الاشغال العمومية و النقل، كمال ناصري و وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، قد اعرب عن "استعداد الحكومة لمساعدة الضحايا لا سيما اولئك الذين تضررت منازلهم أو تحطمت".