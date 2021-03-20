التفاصيل الكاملة لوفاة 3 طباخين بينهم سيدة لاستنشاقهم بخار ماء فى الشرقية

وأضاف شهود العيان، أن أحد أهالى القرية كان يستعد لمناسبة افتتاح مسجد بالقرية، ودعى شيف من مدينة ديرب نجم الذي حضر ومعه زميله وسيدة يعملون فى الطهى، وبدأ مساء أمس فى تجهيز الطعام، وقاموا سويا بوضع حلتين خضار على شعلة الغاز، وقرر أخذ قسط من الراحة، غلبهم النعاس لفظوا أنفاسهم الأخيرة إثر استنشاق بخار الماء أثناء النوم، وفي الصباح دخل سكان المنزل عليهم لمتابعة أمور الطهى وجدوهم متوفين جميعا فتم إخطار مركز شرطة أبوحماد والأجهزة الأمنية.

فيما خيم الحزن الشديد على أهالى قرية كفر جنيدي التابعة لمركز ديرب نجم، مسقط رأس المتوفين شهداء لقمة العيش، وتستعد القرية لتشييع الجثامين.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة لمستشفى أبو حماد المركزي، باستقبال "م. م. ع" 52 عاما ربة منزل، و"ال. م. ال"45 عاما عامل، و"و. م. م" 37 عاما عامل، مقيمين جميعا قرية الجندية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، مصابين باختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حماد المركزي وتوفوا أثناء محاولة إسعافهم.

وبالفحص تبين أن المتوفين يعملون في مهنة الطهي، وأثناء قيامهم بتجهيز طعام فى مناسبة افتتاح مسجد بقرية ميت ردين التابعة لمركز أبو حماد، أخذتهم غفلة و انغمسوا في نوم عميق، متناسين وجود مياه على موقد الغاز، ما أدى إلى اختناقهم نتيجة زيادة نسبة بخار الماء داخل الغرفة المغلقة أثناء النوم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث لمستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن وتبين من تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية ، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.