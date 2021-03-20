اليوم السابع
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الأم المثالية لدمياط هزمت السرطان وأكملت رسالتها بتعليم أبنائها فى الجامعة

السبت، 20 مارس 2021 04:19 م
الأم المثالية لدمياط هزمت السرطان وأكملت رسالتها بتعليم أبنائها فى الجامعة السيدة نادية حمودة الأم المثالية لدمياط 2021
دمياط معتز الشربينى

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فازت السيدة نادية حمودة ، البالغة من العمر 52 عاما، بلقب الأم المثالية لمحافظة دمياط، بعد رحلة كفاح قهرت فيها مرض السرطان، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، بعدما توفى زوجها فى عام 2015 الا أنها تمكنت من تربية 3 أبناء أصغرهم سنا خالد المصرى ، يبلغ من العمر 22 عاما طالب بكلية حقوق إنجليزى جامعة المنصورة، ومحمد 24 عاما خريج فنون تطبيقية، وأحمد الأكبر 26 عاما مهندس مدنى.

وكانت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أعلنت اليوم السبت ، فى مؤتمر صحفى أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية ، لعام 2021 ، ووجهت خلال المؤتمر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى أكد فى أكثر من مناسبة على دور المرأة في المجتمع المصرى ، مشيرة الى أن المرأة تساهم في التنمية والتمكين الاقتصادى ، حيث تضمنت شروط اختيارالأمهات المثاليات لعام 2021 ، التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر.

وقالت السيدة نادية حمودة ، الأم المثالية لمحافظة دمياط ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ساعدتها كبيرة ولا توصف بهذا اللقب، الذى لم تتكن تتوقع  الحصول عليه ، مشيرة الى أنها لم تكن تعلم أن أولادها تقدموا بأوراق ترشيحها لمسابقة الأم المثالية وعلمت بالخبر أمس الجمعة .

أضافت السيدة نادية حمودة ، الأم المثالية لمحافظة دمياط ، إن زوجها توفى عام 2015 وترك لها 3 أبناء ، وكان يحدوها الأمل فى أن تربيهم وتواصل معهم رحلة التعليم ليحصولوا على شهادات جامعية، وبفضل الله  تمكنت من تحقيق هذا الهدف .  

ومن جانبه قال خالد المصرى ، إن رحلة كفاح والدته كانت شاقة وتعلمنا منها الكثير خاصة بعدما أصيبت بمرض السرطان ، وعلى الرغم من ذلك لم تقصر فى القيام بواجبها ، ولذلك كنا حريصين على أن نرد لها بعض ما قدمت لنا حتى من الله عليها بالشفاء .

السيدة نادية حمودة
السيدة نادية حمودة

 


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الأم المثالية لدمياط 2021

السيدة نادية حمودة

مسابقة الأم المثالية

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