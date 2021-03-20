الأم الثانية بكفر الشيخ تبرعت بكليتها لزوجها وعملت بائعة سمك لتربى أبنائها

كشفت نتائج مسابقة الأمهات المثاليات التى أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، عن فوز سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية وهى من محافظة كفر الشيخ، وحاصلة على دبلوم فنى تجارى وتعمل بائعة أسماك.

وقصة حياة سعيدة إبراهيم رزق، مليئة بالأحداث، حيث إنها تبلغ من العمر 57 سنة وأرملة منذ 16 عاما، ولديها الابن الأول حصل على بكالوريس طب وجراحة والثانى بكالوريوس زراعة.

وتزوجت الأم من عامل زراعى بسيط ورزقها الله بولدين، ومرض الزوج بفشل كلوى حاد أدى إلى غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا، وراعت الأم زوجها المريض بجانب رعاية الأبناء وتحملت معه مشقة السفر للعلاج.

وتجسيدا لأسمى معانى الوفاء، تبرعت سعيدة إبراهيم بالكلى لزوجها بعدما ساءت الحالة الصحية للزوج ورغم وجود أهله إلا أنها بادرت بالموافقة على التبرع له بالكلى رغم اعتراض أهلها، وقاموا بحجزها بمنزلهم لمدة 21 يوما خوفا عليها، ولكنها تمكنت من الهروب من أهلها وتبرعت لزوجها بالكلى.

وبدأ الزوج يسترد صحته بعد فترة، ونتيجة لخطأ طبى ثقبت الكلى المتبرع له بها من زوجته واضطر الزوج لغسيل الكلى مرة أخرى، وتوفى الزوج بعد صراع مع المرض تاركا الابن الأكبر 10 سنوات والأصغر 7 سنوات، وحصلت الأم على معاش ضمانى بسيط قدره 200 جنيه.

وساعدها أهل الخير واستطاعت فتح كشك بقالة صغير ولكنها اتجهت لبيع السمك بالأسواق بصحبة أبنائها الصغار، ورغم الظروف الصعبة تفوق الأبناء ليحصل الابن الأكبر على بكالوريس الطب والابن الأصغر على بكالوريس زراعة، وما زال عطاء الأم مستمرا وتقوم حاليا بتأثيث الدور الثانى من منزلها لابنها الأصغر.