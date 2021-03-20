إنتهاء قوائم انتظار مرضى حصوات الكلى بمستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج عن نجاح المستشفى الجامعى فى القضاء على قوائم انتظار مرضى حصوات الكلى والمسالك البولية، وذلك بعد افتتاح وتشغيل وحدة تفتيت حصوات الكلى والحالب بالموجات التصادمية بدون تدخل جراحى وبدون ألم فى نهاية شهر فبراير الماضي.

وقال "عزيز" فى بيان له، إنه تم إجراء عمليات تفتيت لما يزيد عن 60 مريضًا منذ افتتاح وحدة التفتيت وحتى الآن، حيث أظهر الجهاز الجديد كفاءة كبيرة فى التفتيت نظرًا لأنه من أحدث الأجيال لأجهزة التفتيت، وأيضًا لما يتمتع به الأطباء بقسم المسالك بالجامعة من خبرة فى هذا التخصص.

وأوضح الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، أن تشغيل وحدة التفتيت يعد من أحدث الإضافات والخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفى الجامعى لخدمة محافظات الصعيد، مساهمة منها فى الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لكافة المواطنين، ويأتى تماشيًا مع توجه القيادة السياسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى كافة التخصصات.

وأضاف الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى أن الوحدة تعمل بالموجات التصادمية لتفتيت حصوات الكلى والحالب التى يقل حجمها عن 2 سم، خلال عدد من الجلسات، موضحًا أن عمليات التفتيت تجرى للمرضى كإجراء خارجى دون الحاجة إلى الحجز بالمستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الباسط بدوى رئيس قسم المسالك، أن يمكن إجراء اكثر من خمس حالات تفتيت يوميًا باستخدام جهاز تفتيت الحصوات الجديد، كما يستطيع المريض أن يغادر المستشفى بعد ساعة من إجراء عملية التفتيت ويمكن أن يعود لعمله فى صباح اليوم التالى، موضحًا أن تشغيل الجهاز أدى إلى تخفيف العبء على القسم الداخلى وغرف عمليات القسم الجراحية، حيث يشكل مرضى الحصوات 40%؜ من عدد العمليات التى تجرى بالقسم.