أهم 4 أسئلة عن أفضل أنواع اللحوم والكميات المسموح بتناولها.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

يجد كثيرا منا صعوبة فى تحديد أى نوع من اللحوم الأكثر فائدة والأقل ضررا، وكذلك الكميات التى يجب تناولها لتجنب أى أمراض قد يصاب بها الجسم بها مثل "النقرس"، وفى هذا التقرير توضح الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، كل ما يتعلق بتناول اللحوم وأفضل طرق طهيها.

(1) ما هى أصح أنواع اللحوم؟

البتلو أو العجالي "العجل الصغير"، وهى أقل اللحوم دهونا ولا تأخذ وقتا طويلا في التسوية، عكس اللحم الضأن فهو أكثر اللحوم دسامة وتحتوي على نسبة دهون عالية مشبعة، ويمنع من تناوله مرضى القلب والسكر والكبد والنقرص وإلتهاب المفاصل.

أما اللحم الأحمر فهو يحتوي على فسفور، حديد، بروتين، بوتاسيوم، ودهون مشبعة ، واللحم الجملى يتميز بأن أليافه خشنة وعريضة ومرتبطة ببعضها بنسيج ضام كثيف لا يوجد فيها دهن مختلط بالعضلات، وينصح بتناول لحم الجمل لمن يريدون تخفيض الوزن، ويرغبون في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، نظراً لوجود حامض اللينوليك فيه.

ولقد أثبتت البحوث الغذائية خلال تجارب عديدة أن وجود الاحماض الدهنية غير المشبعة في لحم الجمل تقلل ايضا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب المختلفة .

(2) ما الكمية المسموح بتناولها؟

مرة واحدة أو مرتين فقط فى الأسبوع، وللشخص البالغ بمقدار 100 جرام في المرة أى حوالى 2 قطعة صغيرة، وللطفل من عمر سنة لسنتين مقدار 25 جرام لحم أحمر، ومن 3 سنوات حتى 5 سنوات مقدار 50 جرام فقط، بما يوزاى قطعة واحدة حجم أصابع يده فقط، وهى كميات تضمن حصول الجسم على فوائد اللحوم، والابتعاد عن الأمراض التى قد تتسبب بها، مثل: النقرس أو البكتيريا بالمعدة.

(3) ما أفضل طرق طهى اللحوم؟

1- الطهي في الفرن، مع إضافة بقدونس، كرفس، جزر لأنها تساعد على امتصاص الدهون الموجودة في اللحم بنسبة كبيرة، كما أن حرارة الفرن القوية تقتل أي ميكروب.

2- الطهي في الأكياس الحرارية.

3- السلق في ماء قليل بدون أي دهون خارجية، مع جزر، كرفس بصل، كرات، وماء يغطي نصف اللحم فقط، وزيادتها بمعدلات محدودة لأن كثرة الماء في سلق اللحم يفقدها قيمتها الغذائية.

(4) ما هى الطرق الخاطئة لطهى اللحوم؟

1- القلى، والذى يسبب أمراض القلب والضغط والكوليسترول الضار وتصلب الشرايين والجلطات والسرطانات.

2- الشواء على الفحم وملامسة اللحم للفحم، أو أسياخ الحديد التي تحمل صدأ وبكتيريا ضارة مما يعمل ع حدوث تفاعل مع اللحم ويسبب تسمم غذائي .

3- الشواء عموما على الشوايات ينصح به مرة واحدة فقط إسبوعيا او مرة شهريا، لأن هناك عناصر نيتروجينية وثاني أكسيد الكربون تخرج من اللحم أو تتكون في اللحم عند عملية الشواء والتى تُفقد اللحم الدهون الطبيعية، والتى تتسبب فى أضرار بالغة على مرضى الكبد والكلى.