اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مارس 2021 06:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك والاستيك يتراوحان بين 120 -140 جنيها للكيلو

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك والاستيك يتراوحان بين 120 -140 جنيها للكيلو لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد محلات الجزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك بطرح كميات من اللحوم لتلبية الاحتياجات اليومية للشهر المبارك وتراوحت أسعار اللحوم البلدى بين 110 – 140 جنيها للكيلو وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وسجلت اللحوم الكندوز وفقا لأسعار اليوم الأربعاء 17 – 3 – 2021 ، 120- 140 جنيها على حسب المنطقة ، بينما استقر سعر اللحوم الضأن ليتراوح سعر الكيلو بين 130- 140 جنيها للكيلو، اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البفتيك والاستيك كندوز  لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو ، والسجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو،  أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

 


اللحوم

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة