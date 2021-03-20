اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم .. 120-140 جنيها الكيلو

السبت، 20 مارس 2021 02:00 م
أسعار اللحوم البلدى اليوم .. 120-140 جنيها الكيلو اللحوم
كتب ـ أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 20-3-2021 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وقال حسن بركات صاحب محل جزارة، إن أسعار  اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها  للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو. 
 
وأشار بركات في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

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