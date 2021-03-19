اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة.. 120-140 جنيها الكيلو

الجمعة، 19 مارس 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة.. 120-140 جنيها الكيلو اللحوم
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى فى محلات الجزارة والهايبر ماركت اليوم الجمعة 19-3-2021 تشهد استقرارا قبل شهر رمضان المبارك، إضافة إلى زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى. 
 
 
وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 - 140 جنيها  للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو. 
 
 
كما استقرت أسعار اللحم المفروم العادى يتراوح 110-125جنيها الكيلو، الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

اللحوم

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة