اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم ..بين 120-140 جنيها الكيلو

الخميس، 18 مارس 2021 12:58 م
أسعار اللحوم البلدى اليوم ..بين 120-140 جنيها الكيلو لحوم
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسواق اللحوم البلدى اليوم الخميس 18-3-2021  استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وذلك قبل أيام من موسم شهر رمضان المبارك، وذلك ما أكدت عليه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وقال مصطفى ابراهيم صاحب محل جزارة إن استهلاك اللحوم البلدى تراجع خلال الفترة الأخيرة وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال أن معظم المستهلكين بدأوا يرشدون في الاستهلاك وأيضا انخفاض الطلب في المطاعم بسبب فيروس كورونا ولكن مع اقتراب شهر رمضان ثم يليه موسم عيد الأضحى فإنه من المتوقع أن يزداد الإقبال تدريجيا. 
 
وأشار إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140جنيها  للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125 جنيها الكيلو. 
 
وأضاف إبراهيم أن الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو. 

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