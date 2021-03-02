8 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة الكويت بجلسة الثلاثاء على رأسها "النفط والغاز"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسراً 8.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5677.55 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسراً 7.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6192.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسراً 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4663.14 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% خاسراً 6.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4846.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 210.2 مليون سهم بقيمة 39.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9885 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.83%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.79%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقار بنسبة 0.39%، 0.36%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وفي سياق متصل قالت الشركة الوطنية العقارية، رداً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب سوق شرق من الشركة الوطنية العقارية، بأنها لم تتسلم أي إخطارات رسمية من الجهات المعنية في هذا الشأن وبالتالي لا يوجد عند الشركة أي معلومات جوهرية للإفصاح عنه.

في سياق آخر أعلنت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، اجتماع لجنة الاستثمار بالشركة، يوم الأربعاء الماضي، ووافقت على الدخول في استثمار خارجي بقيمة 7.255 مليون دولار أمريكي في شركة AGP وهي شركة متكاملة للمشتريات والبناء الهندسية، مقرها في سنغافورة، وهي متخصصة في إنشاءات الصلب والغاز الطبيعي ولها حضور كبير في الفلبين والهند، منوهة إلى أن هذا الاستثمار قصير الأجل، ولن يتم معرفة الأثر المالي إلا عند الاستحقاق أو عند التخارج من الاستثمار، والمتوقع قبل نهاية عام 2021.

في سياق منفصل أعلنت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، تعيين محمد أشرف الرخاوي مدير مالي للشركة، وليد حامد رمضان مدير التدقيق الداخلي بدلاً من أحمد رمزي راتب، إيهاب عنتر عبد الصادق مدير إدارة المخاطر بدلا من علاء.