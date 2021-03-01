صعود مؤشرات بورصة الكويت فى أول جلسة تداول بعد عطلة العيد الوطنى

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت ، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، أول جلسة بعد عطلة العيد الوطني ويوم التحرير، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحاً 36.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% رابحاً 43.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6200.61 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 22.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4673.08 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.67% رابحاً 32.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4853.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.1 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.62%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.32%، 0.18%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المنافع والرعاية الصحية بنسبة 1.17%، 0.14%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركات الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، أموال الدولية للاستثمار، مجموعة الرأي الإعلامية، تحديد تاريخ انسحابها من بورصة الكويت، يوم 26 أغسطس للأولى، 22 إبريل للثانية، 29 إبريل للثالثة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، اجتماع لجنة الاستثمار بالشركة، يوم الأربعاء الماضي، ووافقت على الدخول في استثمار خارجي بقيمة 7.255 مليون دولار أمريكي في شركة AGP وهي شركة متكاملة للمشتريات والبناء الهندسية، مقرها في سنغافورة، وهي متخصصة في إنشاءات الصلب والغاز الطبيعي ولها حضور كبير في الفلبين والهند.