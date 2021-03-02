هبوط مؤشرات بورصة الكويت بافتتاحية التعاملات بضغوط تراجع 10 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسراً 12.69 نقطة ليصل إلى مستوى 5673.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 10.09 نقطة ليصل إلى مستوى 6190.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% خاسراً 19.20 نقطة ليصل إلى مستوى 4655.10 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.50% خاسراً 24.46 نقطة ليصل إلى مستوى 4828.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 107.8 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4544 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.74%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.79%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.40%، 0.03%، على التوالي.

وفي سياق متصل قالت الشركة الوطنية العقارية ، رداً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب سوق شرق من الشركة الوطنية العقارية، بأنها لم تتسلم أي إخطارات رسمية من الجهات المعنية في هذا الشأن وبالتالي لا يوجد عند الشركة أي معلومات جوهرية للإفصاح عنه.

في سياق آخر أعلنت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، اجتماع لجنة الاستثمار بالشركة، يوم الأربعاء الماضي، ووافقت على الدخول في استثمار خارجي بقيمة 7.255 مليون دولار أمريكي في شركة AGP وهي شركة متكاملة للمشتريات والبناء الهندسية، مقرها في سنغافورة، وهي متخصصة في إنشاءات الصلب والغاز الطبيعي ولها حضور كبير في الفلبين والهند، منوهة إلى أن هذا الاستثمار قصير الأجل، ولن يتم معرفة الأثر المالي إلا عند الاستحقاق أو عند التخارج من الاستثمار، والمتوقع قبل نهاية عام 2021.