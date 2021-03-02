15 أستاذًا يحصدون جائزة الإشارات المرجعية بجامعة طنطا

الغربية - عادل ضرة

وافق مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، على منح جائزة الإشارات المرجعية للعام الجامعى 2019 - 2020، لـ 15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان، وقيمتها 25 ألف جنيه لكل عضو.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجائزة تأتى فى إطار خطة الجامعة الاستراتجية للنهوض بالبحث العلمى، ودعم قطاع الدراسات العليا وتشجيعه للباحثين بما يضمن الارتقاء بالمنظومة البحثية لجامعة طنطا، ورفع ترتيبها فى التصنيفات الدولية.

أشار نائب رئيس جامعة طنطا ، إلى إن شروط الجائزة انطبقت فقط على 15 عضو هيئة تدريس، والتى تتمثل فى أن يكون المتقدم للجائزة له H - index فى جوجل سكولار وسكوبس لا يقل عن 12، كما لا يحصل عليها سوى عضو هيئة تدريس واحد من كل قسم.

وصرح الدكتور كمال عكاشة، بأنه تم منح الجائزة لكل من محمد العيسوى، الأستاذ المساعد بقسم النبات الميكروبيولوجى، ومحمد أبو العزم، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والسيد سالم، الأستاذ بقسم علم الحيوان، وأسامة حميدة، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء.

كما تم منح الجائزة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، لكل من إيهاب اللبودى، الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، ومحمد عبد الجيد، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، وضياء الدين منصور، الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية، وعمار الشيخ، المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

وحصل على الجائزة من كلية الطب أسامة العشرى، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية، وشريف عبد الباقى، الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات، ومحمد ناصر الشيخ، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة، وعصام الحلبى، الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة، ومن كلية الصيدلة إبتسام عيسى، الأستاذ بقسم التكنولوجيا الصيدلية، وأحمد عبد الحكيم الشربينى، المدرس بقسم الصيدلة الإكلينيكية، ومن كلية طب الأسنان حاتم عبد الحميد الحدينى ، الأستاذ المتفرغ بقسم علاج الجذور.

كما أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة قرر فى جلسته الأخيرة على تشكيل لجنة برئاسة ‏الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع ، لوضع خطة بالتنسيق مع محافظة الغربية ، لبرامج القوافل الشاملة ، والتى تقدم خدمات طبية وثقافية واجتماعية وتقديم مساعدات إنسانية ، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية لخدمة أهالينا بالقرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة عن توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية، لتقديم خدمات طبية متميزة للبسطاء والمحتاجين من المرضى، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى والتنموى والخدمى لجامعة طنطا، وإيمانًا بمسؤولياتها الوطنية تجاه المجتمع.

وأوضح أن القوافل الطبية تضم نخبة من الأساتذة فى كلية طب طنطا وتشمل تخصصات الجراحة العامة، العظام، وجراحة الأطفال، والمخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة الأورام، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة،، والباطنة، والصدر والأشعة والأسنان، حيث تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الدواء بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة طنطا لإجراء الجراحات لها بالمجان.