وكيل "تعليم أسوان" يتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بديوان المديرية

أسوان - صلاح المسن

قام الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم، بجولة تفقدية داخل ديوان المديرية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وما أسفر عنه اجتماع لجنة الأزمة بديوان المحافظة.

كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أمر إدارى ينبه خلاله على الجميع بعدم دخول العاملين أو المواطنين إلى دواوين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس بدون ارتداء الكمامة، وشدد على إدارة وأقسام الأمن بمتابعة التنفيذ وإحالة غير الملتزمين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من ناحية أخرى، كان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء عصام عثمان مدير الأمن، بجانب مديرى الجهات التنفيذية والدينية والمجتمع المدنى، وخلال الاجتماع تم تحديد المسئوليات والواجبات وآليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.

وقرر المحافظ منع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بجميع القاعات أو الصالات أو دور المناسبات أو دور العبادة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، علاوة على منع الأسواق الأسبوعية مع وضع الضوابط المشددة لتنفيذ ذلك بكل حزم.

وشدد اللواء أشرف عطية بضرورة تفعيل الضبطية القضائية وفرض الغرامات على عدم ارتداء الكمامات، مع تنظيم حملات متواصلة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بالمدن وهو الذى يتوازى مع منع إقامة وتنظيم أى سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أى تجمعات، مؤكداً على أهمية تطبيق جميع الإجراءات الوقائية داخل لجان الامتحانات فى المدارس والمعاهد الأزهرية وكليات جامعة أسوان ومكاتب البريد، مع التعقيم المستمر للفصول والمدرجات والمدن الجامعية ليتواكب ذلك مع تطهير وتعقيم جميع المديريات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم حملات على المقاهى والكافتيريات للتأكد من الالتزامبالتباعد وعدم تدخين الشيشة.

ووجه محافظ أسوان، بالإعلان عن منظومة تلقى طلبات التطعيم للقاح ضد كورونا مجاناً على موقع التسجيل الإلكترونى لوزارة الصحة وخاصة أن هناك رصيد 1200 جرعة سيتم حقنها للمسجلين على المنظومة.