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وزير الصحة البريطانى: العمل مستمر على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:11 م
وزير الصحة البريطانى: العمل مستمر على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، أن العمل مستمر على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن ما يزيد على 20 مليونا في أنحاء المملكة المتحدة تلقوا لقاح كورونا.

وأضاف على تويتر "إنجاز رائع للبلاد. اللقاح هو سبيلنا للخروج. حين تتلقى الاتصال، أحصل على جرعة اللقاح".

وطرحت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم في أوروبا ضد فيروس كورونا مما أثار توقعات برفعها قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو.

 


كورونا

بريطانيا

مات هانكوك

كوفيد 19

وزير الصحة البريطانى

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