هل تتسبب سلالة كورونا الجديدة فى ارتفاع معدل الوفيات؟

كتبت هند عادل

مرت أسابيع فقط منذ اكتشاف سلالات فيروس كورونا الجديدة، وبالتحديد متغير كينت (ب 1.1.7) وسلالة جنوب إفريقيا (ب 1.351) ، ولكن أصبح من الواضح أن الحالات تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وفيما يحاول العلماء جمع كل الأدلة السريرية التي يمكنهم الحصول عليها، هناك أشياء جديدة عن الفيروس بأن لديه احتمالية عالية للعدوى وقد ينتقل بسهولة، وقد يتجاوز الأجسام المضادة الواقية التي تولدها اللقاحات، الأسوأ من ذلك، أنه أصبح من الواضح أيضًا أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الناس بشكل مختلف، وفقا لتقرير لموقع times of india.

وتسبب السلالة الجديدة لكورونا العديد من الأعراض والمضاعفات، ولا يقوم الأشخاص بالإبلاغ عن أعراض مختلفة فحسب ، بل لوحظ أيضًا أن المتغير يعرض الفئات العمرية الأكثر صحة، والتي كانت تعتبر ذات يوم أكثر أمانًا نسبيًا مع مخاطر أعلى.

من التقارير الأحدث التي ظهرت، يُلاحظ أيضًا أن المتغير في كثير من الحالات، قد يزيد معدل الوفيات أيضًا بنسبة عالية وهناك العديد من عوامل الخطر الكامنة وراء ذلك.

هل تتسبب سلالة كورونا الجديدة في ارتفاع معدل الوفيات؟



إن متغير فيروس كورونا سريع الانتشار، الذي تم تحديده لأول مرة في أجزاء من المملكة المتحدة ، يضيف عددًا من الحالات بمعدل أسرع من المتغيرات المحددة سابقًا، حددت الأبحاث الجديدة والنتائج الأولية من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) أيضًا أن متغير فيروس كورونا قد يزيد أيضًا من خطر الوفاة من المرض بنسبة هائلة تصل إلى 33٪.

للتأكد من زيادة مخاطر الوفيات المرتبطة بالسلالة السائدة، حدد علماء لندن أكثر من 850 ألف شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس بين نوفمبر 2020 ويناير 2021

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مع وجود المتغير الجديد، لوحظ أيضًا أن خطر الوفاة بسبب الفيروس قد ارتفع بضع درجات بصرف النظر عن هذا، وجدت العديد من الدراسات الأخرى أدلة مذهلة تشير إلى زيادة عوامل الخطر مع السلالة الجديدة.

لاحظت دراسة أخرى أجريت في أستراليا أن خطر الوفاة يزداد أيضًا بشكل كبير مع تقدم العمر، للمرضى الذين تم تشخيصهم بالمتغير الجديد، كما لاحظ فريق بحثي من إمبريال كوليدج بلندن أن متوسط ​​معدل وفيات الحالات كان أعلى بالنسبة للأشخاص المصابين بسلالة B.1.1.7.

من الذي يواجه مخاطر أعلى من حيث الخطورة والوفاة في الوقت الحالي؟



تعد مضاعفات فيروس كورونا ومخاطر الوفيات هي الأعلى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة والأمراض المصاحبة والأمراض المرتبطة بالعمر، وفقًا للدراسة، فإن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 84 عامًا لديهم خطر أعلى للوفاة بنسبة 5٪ ، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا لديهم خطر أعلى بنسبة 7٪ للوفاة.

ما مدى فتك السلالة الفيروسية السائدة؟



أثناء إجراء الكثير من الأبحاث، فإن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المتغير الجديد قادرًا على مهاجمة الجسم بهذه الطريقة المعدية هو وجود بروتين سبايك الموجود على السطح، والذي يمكنه تجاوز الأجسام المضادة الواقية وخطوط الدفاع بشكل أسرع، وهذا أيضًا هو السبب الذي يجعل الكثيرين يشعرون أن اللقاحات الجديدة قد تقوض اللقاحات الحالية، أو تتطلب جرعات أقوى في الوقت الحالي.

ثانيًا ، هناك سبب آخر وراء تأخر العواقب والارتفاع متعدد الجوانب في الشدة والمضاعفات وهو الاختبار الخاطئ، في حين يمكن التقاط العدوى الفيروسية عن طريق أي اختبار قياسي لـ PCR ، لا يمكن تأكيد المتغير إلا من خلال التسلسل الجيني ، وهو أصعب قليلاً الآن، في أوقات الاختبار.

هل الشباب أكثر أمانًا نسبيًا من الفيروس؟



وجد فريق الباحثين سابقًا أيضًا أن المتغير B.1.1.7 أكثر فتكًا من السلالة الأصلية لجميع الفئات العمرية والأعراق والأجناس، ومع ذلك ، هناك أيضًا اتجاه غريب يُلاحظ الآن العدد المتزايد من المضاعفات وحتى الوفيات التي لوحظت بين السكان الأصغر سنًا، وفقًا للأبحاث الحديثة ، فإن سلالة الفيروس الجديد في المملكة المتحدة ضارة بشكل خاص لمن تقل أعمارهم عن 20 عامًا ، بما في ذلك الأطفال الأصغر سنًا أيضًا.