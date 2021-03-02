مقتل جنود إثيوبيين فى اشتباكات مع الجيش السودانى على الحدود بين البلدين

كتب سمير حسنى

قتل عدد من جنود الجيش الإثيوبي والمجموعات المسلحة فى اشتباكات مع الجيش السوداني على الحدود بين البلدين، بحسب قناة الشرق للأخبار.

وفى وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق الركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضينا "منطقة الشفقة" من إثيوبيا يعود للدولة السودانية، وليس للمكون العسكري، متهما أديس أبابا بمحاولة شق الصف بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، متابعا: لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي.

واستطرد عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان: سيطرنا على المنافذ البرية مع إثيوبيا، مششدا على أن القوات المسلحة لا تستهدف المدنيين على الحدود وإنما العصابات التي تنهب القرى السودانية.

وقال عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، إن إثيوبيا تهرب من مشاكلها الداخلية بإثارة أزمة الحدود، مستطردا: سنذهب للتحكيم الدولي حول الفشقة إذا اضطررنا ومستنداتنا تدعمنا.