وأضاف سيلين ـ ردا على تصريحات السفير الألماني في وارسو أرندت فريتاغ فون لورينغهوفن، بشأن أن بلاده أغلقت سياسيا موضوع التعويضات عن الحرب ـ أنه يرفض تصريحات الدبلوماسي الألمانى، بحجة أن الاتحاد السوفيتي لم يدفع لبولندا التعويضات التي تلقاها من ألمانيا، موضحا أن بلاده تملك "الحق الأخلاقي" للمطالبة بتحقيق العدالة.

وفي الوقت نفسه، اعترف سيلين، بصعوبة تحقيق هذا الهدف، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إثارة بولندا لهذا الموضوع باستمرار، و"طرح مطالبها على الطاولة".