اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات .. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:46 م
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات .. صور محافظ بورسعيد ورئيس حى المناخ يتفقدان إنشاء ساحة تخريد السيارات
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مقر «تخريد السيارات» التى مر عليها أكثر من 20 عاما، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدء أعمال تخريد السيارات التى مر عليها 20 عاما بجميع محافظات الجمهورية، رافقة خلالها الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ وفوزى الوالى رئيس حى الزهور.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة «تخريد السيارات» التى مر عليها أكثر من 20 عاما، لافتاً إلى أن المحافظة بدأت بالفعل فى تخصيص مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها فى المكان المخصص لها، بجراج حى المناخ، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى المحافظة .

وقدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة إعفاءً جزئياً من الضرائب الجمركية.

محافظ بورسعيد ورئيس حى المناخ يتفقدان انشاء ساحة تخريد السيارات
محافظ بورسعيد ورئيس حى المناخ يتفقدان إنشاء ساحة تخريد السيارات

 

محافظ بورسعيد ورئيس حى المناخ
محافظ بورسعيد ورئيس حى المناخ

 

محافظ بورسعيد يتفقد اعمال إنشاء ساحة تخريد السيارات
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال إنشاء ساحة تخريد السيارات

 

 


بورسعيد

محافظ بورسعيد

تخريد السيارات

رئيس حى المناخ

اخبار بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد: انخفاض العمالة من خارج المحافظة بالمناطق الصناعية لـ22 ألفا..فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:20 م

محافظ بورسعيد يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: الدروس الخصوصية خطر يهدد أبنائنا..صور وفيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:38 ص

شارع مصر بمحافظة بورسعيد.. مكان للترفيه والتنزه والمذاكرة.. فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:28 ص

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء منتجع وفندق سياحى

الإثنين، 01 مارس 2021 08:08 م

محافظ بورسعيد: استمرار تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببور فؤاد

الإثنين، 01 مارس 2021 05:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة