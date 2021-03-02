محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات .. صور

بورسعيد - محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مقر «تخريد السيارات» التى مر عليها أكثر من 20 عاما، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدء أعمال تخريد السيارات التى مر عليها 20 عاما بجميع محافظات الجمهورية، رافقة خلالها الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ وفوزى الوالى رئيس حى الزهور.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة «تخريد السيارات» التى مر عليها أكثر من 20 عاما، لافتاً إلى أن المحافظة بدأت بالفعل فى تخصيص مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها فى المكان المخصص لها، بجراج حى المناخ، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى المحافظة .

وقدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة إعفاءً جزئياً من الضرائب الجمركية.



محافظ بورسعيد ورئيس حى المناخ يتفقدان إنشاء ساحة تخريد السيارات



محافظ بورسعيد ورئيس حى المناخ