محافظ الإسماعيلية يفتتح دورة "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج

كتب محمود راغب

افتتح اللواء شريف فهمى، بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية الأولى، فى مجال ريادة الأعمال بعنوان: " ابدأ مشروعك "، وحضرها 12 من العمالة العائدة من الخارج، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

وأكد اللقاء أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الجومة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها مصر.

وأشار إلى حرص الدولة على تقريب فرص الاستثمار، وتحقيق النجاح والتوفيق فى عمل مشروعات تعمل على النهوض بالاقتصاد المصرى، حتى ولو كانت فى بدايتها صغيرة، فالصبر والتحدى والمثابرة والإخلاص وإعطاء كل ذى حق حقه تحقق النجاح.

وتم الإشارة إلى أنه تم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "مشروعك"، وسيتم زيادة ذلك التعاون ليشمل كل الجهات المعنية، التى سيتم التعامل معها وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه العائدين فى بداية عمل مشروعاتهم.

والهدف من تلك الدورات أن نخرج بمشروعات على أرض الواقع لكل العائدين من الخارج، واستثمار جهودهم من أجل خدمة بلدهم مصر، وسيتم البدء في التعرف على أبسط قواعد ريادة الأعمال في محاضرات على مدار يومين، كما سيتم عرض كافة الفرص الاستثمارية الموجودة داخل المحافظة، ودراسة جدوى المشروعات ومراحل الإنتاج والتسويق بما يحقق الاطمئنان للعائدين علي مستقبل مشروعاتهم ويزيد من فرصهم في التشغيل.

من جانبه وعد المحافظ، أنه سيقوم بمتابعة الدورة وتنظيم زيارة لها للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها وتذليل أي عقبة قد تواجه الشباب في عمل المشروعات والاطمئنان على تنفيذ أفكارهم.

بدوره أكد محمد عبد الشافى، مدير فرع الجهاز أنه عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، كما سيتم تنظيم زيارات لبعض المشروعات التى تمت فى المحافظة من خلال الجهاز، كما تم عرض خدمات الشباك الواحد المقدمة لهم لتسهيل إجراءات المشروعات.

من ناحية أخرى، سلم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية 52 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة استكمالا للمرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، التى تهدف لتدريب وتأهيل وتشغيل هذه الفئة ودمجهم في المجتمع، وفرت هذه الفرص مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.