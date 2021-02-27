وزير القوى العاملة يعلن انطلاق "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج بالإسكندرية

وفى هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورة تدريبية في ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك" بالإسكندرية.

وأبدى عدد كبير منهم رغبتهم في إقامة مشروعات صغيرة داخل محافظة الإسكندرية ووعد الوزير و المحافظ توفير كافة التسهيلات و طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم طلبات الى المحافظة لبحث إمكانية تقديم التسهيلات المطلوبة لكل مشروع على حدى بالتنسيق مع رئيس فرع جهاز المشروعات بالإسكندرية.

من جانبة ، طالب الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة العمالة بالإسكندرية بالتفكير الحاد فى مشروعات متوسطة وصغيرة :" قائلا : إبدأ صغير و هتكبر و اهم شئ إعطى العمالة لديك حقوقها كاملة حتى يكتب للمشروع النجاح مؤكدا ان الفرص متاحة مع المحافظة او القطاع الخاص و الدورة التدريبية تستهدف تدريب العائدين عى دراسة إقامة مشروع متكامل يضمن له النجاح.

وتأتى الدورة التدريبية بمعرفة مدرب متخصص من جهاز المشروعات، وتضمنت عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز ، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ، وكيفية البدء في هذه المشروعات، وإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لذلك، والتمويل الذي يوفره جهاز تنمية المشروعات ، وضمان التسويق الجيد ودراسة السوق، وبعض أفكار لمشروعات تم عمل دراسات جدوى لها تحتاجها المحافظة.