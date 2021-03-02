اليوم السابع
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محافظ أسوان يطلق مبادرة "1000 فنى ماهر" لتأهيل الشباب لسوق العمل

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:59 م
محافظ أسوان يطلق مبادرة "1000 فنى ماهر" لتأهيل الشباب لسوق العمل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أطلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مبادرة "1000 فنى ماهر"، والتي تستهدف تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على اقتحام سوق العمل للشباب والفتيات المتسربين من التعليم، بالإضافة إلى حملة المؤهلات المتوسطة والعليا.

وقال الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ والمشرف العام على المبادرة، إن هذه المبادرة جاءت بمقترح وآلية تنفيذ من مديرية التربية والتعليم بإشراف من الدكتور خالد قبيصى، وبدعم من محافظ أسوان حيث ستتضمن تنظيم دورات تدريبية " عملى / نظرى " من 120 إلى 200 ساعة تدريبية في فترة زمنية تتراوح ما بين من 3 إلى 4 ساعات يومياً ، كما سيتم تخصيص مدارس التعليم الفني الصناعى لهذا التدريب.

وأشارت أبو زيد، إلى أن التدريب سيشمل تخصصات التبريد والتكييف والكهرباء، بجانب التشكيل واللحام والمبانى والتشطيبات والأعمال الصحية، علاوة على الملابس الجاهزة للأناث.


مبادرة 1000 فنى ماهر

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