متهمان بسرقة سيارة بمصر الجديدة يعترفان باستخدام مفتاح مصطنع وبيعها قطع غيار

كتب كريم صبحى - سليم على

أدلى عاطلان متهمان بسرقة سيارة في منطقة مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهمان أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

وأضاف المتهمان أنهما استخدما المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار، واستطردا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما ، وأقرا بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السياراتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما، وحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بمصر الجديدة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة ، حال إستقلالهما سيارة وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها" ، وكذا بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".