لأول مرة.. تعيين مستشارتين فى منصبى أمناء عام مساعدين بهيئة قضايا الدولة

كتب إبراهيم قاسم

قرر المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، تعيين المستشارة إيمان سعودى أمين عام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة، كما قرر تعيين المستشارة مى مروان أمين عام مساعد لشئون الموظفين.

جاء ذلك انطلاقا من حرص وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور المرأة العظيم، حيث إن المرأة المصرية واصلت رقيها وتفوقها فشاركت فى ثورة 1919 التى تحتفل مصر هذا العام بمئويتها واهتمامه بدورها فى المجتمع.

وأوضحت قضايا الدولة فى بيان لها، أن الهيئة سعت وخطت برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، خطوات ناجعة نحو تمكين المرأة من أن نتبؤ مكانتها الصحيحة وأن تؤدى دورها فى محراب العدالة وظهر ذلك جليا عندما عمل على أن تتولى السيدات من مستشاري الهيئة المناصب القيادية فكان لهن نصيب طيب فى إدارة دفة القيادة فى الأمانة العامة وتولت اثنين من العضوات الشباب منصبى أمناء عام مساعدين بالهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتى لدفع المرأة لتكون فى الصف الأول، فقد حرص رئيس الهيئة على إشراك مجموعة كبيرة منهن فى الإشراف على انتخابات من أهم وأصعب الانتخابات بندب عدد كبير منهم فى انتخابات نقابة المحامين بجانب التوسع الذى سبق ذلك كله فى أن تولى عضوات الهيئة للمناصب القيادية من رئاسة الفروع والأقسام.