فى مارس فقط.. 8 ظواهر فلكية يمكن رؤيتها بالعين

سيكون هواة الفلك والظواهر الطبيعية على موعد خلال شهر مارس لمتابعة 9 أحداث فلكية، أول الظواهر ستحدث 3 مارس عند اقتران كوكب المريخ مع الحشد النجمى أو (الأخوات السبعة) الموجود ببرج الثور، يمكن مشاهدته بالعين لمدة 5 أيام من 7 مساء وحتى منتصف الليل.

أما يومى 10-11 مارس يمكن رؤية الأجرام السماوية الأربعة القمر والمشترى وزحل وعطارد فى الصباح الباكر حتى شروق الشمس.

أما القمر الجديد أو المحاق سيظهرفى السماء 13 مارس وهو الوقت الذى يتزامن فيه شروق وغروب القمر مع الشمس

وفى 19 مارس سيكون الاقتران بين القمر مع كوكب المريخ والنجم الأحمر (عين الثور) ويمكن رؤيته الساعة 6.30 مساء وحتى 11.15 مساء

وقبل الموعد الرسمى لموسم الربيع هناك ظاهرة الاعتدال الربيعى يوم 20 مارس وتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء لتتساوى عدد ساعات الليل والنهار

وخلال الفترة من 27-29 مارس سيكون القمر بدرًا وتصل نسبة لمعان القمر إلى 99.8% يوم 28 مارس بعد غروب الشمس

وهذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر (الدودى)حيث تبدأ ديدان الأرض فى الظهور من جديد.