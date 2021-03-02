فوائد عين الجمل.. يحمى من السرطان ويُعزز نمو الشعر

كتبت مروة هريدى

تعتبر عين الجمل أحد أنواع المكسرات المفضلة لدى العديد من الناس والذى يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، فهو غنى بالألياف والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات والحديد، مما يجعله إضافة صحية للغاية لنظامنا الغذائى اليومى خاصة إذا تم تناوله بطريقة صحيحة، من خلال نقعه ليلًا وتناوله أول شيء صباحًا من 2-4 حبات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- فيما يلى.. 8 فوائد من تناول عين الجمل:

1- مفيد لمرضى السكر

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول عين الجمل المنقوع يوميًا يساعد فى السيطرة على داء السكرى خاصة من النوع 2.

2- يحمى من السرطان

عين الجمل غنى بمضادات الأكسدة التى تمنع نمو الخلايا السرطانية فى الجسم.

3- يساعد فى إدارة التوتر

عين الجمل مصدر قوى لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن يساعد تضمينه فى نظامك الغذائى اليومى فى مكافحة الاكتئاب والتوتر وتحسين الحالة المزاجية.

4- يعزز فقدان الوزن

عين الجمل مصدر جيد للكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس والزنك، حيث يساعد فى زيادة عملية التمثيل الغذائى وإنقاص الوزن لاحتوائه على دهون جيدة تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول.

5- يساعد على النوم بشكل أفضل

عين الجمل يحتوى على مركب يسمى الميلاتونين، حيث أن تناوله ليلًا يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.

6- تقوية عظامك وأسنانك

عين الجمل مصدر غنى للأحماض الدهنية الصحية والمغنيسيوم الذى يعمل على تقوية العظام ويمنحها صحة.

7- يعزز نمو الشعر

يحتوى عين الجمل على فيتامين ب7، وهو مفيد جدًا لنمو شعرك، حيث أن تناول عين الجمل المنقوع فى الصباح يجعل شعرك قويًا وطويلًا.

8- يُخفض مستوى الكوليسترول

يساعد تناول عين الجمل المنقوع فى خفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.