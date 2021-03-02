غدا.. قافلة طبية لخدمة أهالى قرية الشيخ مسعود بالمنيا ضمن "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، على مدار يومين متتاليين 3 و4 مارس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وقد أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، حيث تم تطعيم 836 ألفا و597 طفلا بجميع مراكز المحافظة، خلال اليوم الثانى للحملة، وتستمر الحملة حتى غداً الأربعاء 3 مارس، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أن مصر خالية من شلل الأطفال.

من جانبه، أشار الدكتور محمد النادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أنه يجرى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مشيداً بتوحيد الجهود وتسخير كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ فعاليات الحملة.

أوضح الدكتور على قاسم، مدير عام إدارة الطب الوقائي، إنه يتم تنفيذ فعاليات الحملة من خلال 2651 فرقة، ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورون المستجد.