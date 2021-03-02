غانا أول الحاصلين على جرعات كوفاكس تبدأ التطعيم ضد كورونا

بدأت غانا حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19 اليوم الثلاثاء بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا حصلت عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

واصطف الناس في طوابير للحصول على اللقاح خارج المستشفى الإقليمي بالعاصمة أكرا، في المرحلة الأولى من التطعيم التي تضع على رأس أولوياتها العاملين على الخطوط الأمامية من القطاع الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

قالت برنيس أناجليتي (42 عاما) التي تعمل في وحدة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 بمستشفى ريدج في أكرا أثناء وقوفها في الطابور "أشعر بارتياح للقاح. سيحميني ويمنع انتقال العدوى لي من المرضى".

وفي الوقت الذي أمنت فيه الدول الغربية ملايين الجرعات وأطلقت حملات تطعيم واسعة النطاق، تعجز معظم البلدان الأشد فقيرا عن الحصول على أي لقاح، مما يشعل المخاوف حول التوزيع العادل للقاحات في مكافحة الوباء.

كانت غانا أول دولة تحصل على اللقاح في إطار خطة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى جمع الأموال من الدول الغنية والمؤسسات غير الهادفة للربح لتوفير الجرعات بشكل عادل في أنحاء العالم.

ويهدف البرنامج إلى تدبير أكثر من 1.3 مليار جرعة لأكثر من تسعين من الدول ذات الدخل منخفض والمتوسط بحلول نهاية العام، بحيث تغطي ما يصل إلى 20 في المئة من سكانها.

ولم يبدأ سوى عدد قليل من الدول الأفريقية الأخرى التطعيم، بجرعات تم شراؤها باتفاقات ثنائية أو حصلت عليها في شكل تبرعات.

وجرى تطعيم رئيس غانا نانا أكوفو أدو وقرينته أمس الاثنين لتعزيز ثقة المواطنين قبل بدء الحملة، وسط شائعات وشكوك حول اللقاحات.

ومع ذلك لا تزال الشكوك قائمة.

وقال إسحاق أرما، وهو تاجر يبلغ من العمر 28 عاما "الحكايات التي سمعتها عن اللقاح تخيفني.. سأنتظر حوالي شهرين لأرى آثار اللقاح على من يحصلون عليه قبل أن أحسم أمري".

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إصابات فيروس كورونا في غانا تجاوزت 84 ألفا توفي منهم أكثر من 600.