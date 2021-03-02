وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين الأحزاب المعارضة ومؤيديهم احتشدوا حول مبنى البرلمان صباح اليوم احتجاجًا على تزوير الانتخابات والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد فضلًا عن تواجد سجناء سياسيين في سجون جورجيا.

وبحسب الصحيفة، تراقب الشرطة الوضع أمام مبنى البرلمان كما عززت الإجراءات الأمنية عقب انتشار قادة الأحزاب المعارضة ومؤيديهم أمام كل مداخل البرلمان.