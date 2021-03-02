كتبت ريهام الباشا

تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعره فى بنك "البركة" 4.08 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، تباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، فسجل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا فى البنوك، بينما انخفض سعر اليورو والجنيه الإسترلينى، فسجل اليورو 18.79 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.90 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.11 جنيه للشراء .

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.10 جنيه للشراء .

4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.08 جنيه للشراء .

4.24 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.