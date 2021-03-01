سعر الريال السعودى اليوم الاثنين.. ويسجل 4.11جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 1-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك "البركة" ليسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات، أمام الجنيه المصرى، بأول أيام شهر مارس، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فشهد تباينا ليسجل 21.78 جنيه للشراء، 22.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.70 جنيه للشراء، 22.06 جنيه للبيع.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.10 جنيه للشراء .

4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.07 جنيه.

4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.