أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم، بينما انخفض سعر اليورو والجنيه الإسترلينى، حيث سجل سعر اليورو 18.79 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.90 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

بينما ارتفع سعر الدولار اليوم، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، بمقدار يتراوح ما بين القرش لقرشين، مرتفعا بقيمة قرشين فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر مسجلا 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



انخفض صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.79 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.90 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.71 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.78 جنيه للشراء، 22.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 48.95 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.96 جنيه للشراء، و.52.15 جنيه للبيع.