سعر الذهب اليوم في مصر.. كيف تغيرت أوضاع سوق المعدن الأصفر؟

كتب - إسلام سعيد

أوضاع سوق الذهب في مصر دائمة التغير على مدار اليوم، لأن سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة المعدن عالميًا، فالسوق المصري لم يكن بعيدًا عن التغيرات العالمية للذهب، لأن السوق هنا مرتبط بشكل مباشر بسعر الأونصة وكل التغيرات في الأونصة يتبعها تغيرات في الذهب بالسوق المصري.

إذن كيف تغيرت أوضاع سوق الذهب؟ بالفعل سعر الذهب بدأ صباح أمس الاثنين على ارتفاع ملحوظ بقيمة تخطت 5 جنيهات في العيار الرئيسي للذهب 21 ، وهذا كان بسبب ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا من 1734 إلى 1750 دولار، وهذا انعكس على سعر الذهب في مصر، لكن في التعاملات المسائية تغيرت أوضاع السوق واتجه الذهب نحو الهبوط عالميًا إلى 1715 دولار وفي مصر تراجع إلى 766 جنيها للجرام من عيار 21.

تراجع سعر الذهب

السبب الرئيسي في هبوط أسعار الذهب، يرجع إلى انتعاش جزئي في الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وكذلك انتعاش أسواق الأسهم في البورصات العالمية، وهذا أثر على جاذبية المعدن النفيس، نتيجة اتجاه المستثمرين نحو المخاطرة ، وبيع الذهب وهذا تسبب في هبوط الأسعار.

وهبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر الثلاثاء 2 مارس 2021، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الاميركية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً لكنه مخزن قيمة أوقات الأزمات وارتفاع التضخم وتضرر الاقتصاد.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21 وهو عيار الذهب الرئيسي في مصر يسجل الآن اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 سعر 765 جنيها للجرام متراجعًا جنيه واحد فقط، وسجل الذهب عيار 24 اليوم 874.25 جنيه وسجل الجنيه الذهب 6120 جنيها وبلغ عيار 18 سعر655.75 جنيها للجرام.