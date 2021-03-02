وأوضح المركز أنه تم انطلاق عمود ثان يصل ارتفاعه إلى ما يقرب من ميل واحد في وقت لاحق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي لروسيا، منوهًا بأن بلدة سيفيرو كوريلسك القريبة لم تشهد أي رماد بركاني، مضيفة أن الحادث لا يشكل أي مخاطر على النشاط البشري.

