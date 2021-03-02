جولة لمسئولى الغربية لمتابعة أعمال مشروع تطوير مصرف كتشنر

الغربية _ عادل ضرة

قام اليوم المكتب الفني لمحافظ الغربية، وأعضاء المكتب الإستشاري للمشروع بعمل معاينة للمصرف على الطبيعة ورصد المشكلات الموجودة بطول مصرف كتشنر، داخل حدود محافظة الغربية، بحضور الدكتور محمد الحضري، استشارى الأعمال بالمحافظة.

كما تباحث الوفد احتياجات منظومة المخلفات الصلبة بمراكز "زفتى، سمنود والمحلة"، استعداداً لأعمال التطوير في تلك المناطق، وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة مسار العائلة المقدسة بسمنود في إطار تشجيع السياحة الداخلية.



جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف (1)



جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف (3)