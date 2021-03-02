اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جولة لمسئولى الغربية لمتابعة أعمال مشروع تطوير مصرف كتشنر

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:14 م
جولة لمسئولى الغربية لمتابعة أعمال مشروع تطوير مصرف كتشنر جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف
الغربية _ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اليوم المكتب الفني لمحافظ الغربية، وأعضاء المكتب الإستشاري للمشروع بعمل معاينة للمصرف على الطبيعة ورصد المشكلات الموجودة بطول مصرف كتشنر، داخل حدود محافظة الغربية، بحضور الدكتور محمد الحضري، استشارى الأعمال بالمحافظة.

كما تباحث الوفد احتياجات منظومة المخلفات الصلبة بمراكز "زفتى، سمنود والمحلة"، استعداداً لأعمال التطوير في تلك المناطق، وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة مسار العائلة المقدسة بسمنود في إطار تشجيع السياحة الداخلية.

 

جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف (1)
جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف (1)

 

جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف (3)
جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف (3)

 

جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف (2)
جانب من جولة مسئولى محافظة الغربية للمصرف (2)

 

 

 


مصرف كتشنر

العائلة المقدسة

محافظة الغربية

محافظ الغربية

المحلة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة