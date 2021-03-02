تعرف على خريطة الدعوة بأوقاف المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور زكريا الخطيب، وكيل أوقاف المنوفية، اجتماعا بمديرى الإدارات بحضور كل من الشيخ كمال السباعى، وكيل المديرية ورمضان السبكى، مدير الدعوة بالمديرية، وذلك لوضع الخطوط العريضة لخريطة الدعوة بأوقاف المنوفية تماشيا مع سياسة النهوض بالدعوة وذلك بخطوات الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بالنسبة للمصلين بالمساجد وعدم فتح مكبرات الصوت إلا على الأذان فقط حسب التعليمات، والالتزام بخطبة الجمعة فى حدود ( 10 دقائق ) بالمكبرات الداخلية وليست الخارجية، وكذا الالتزام بالموضوع المحدد من قبل الوزارة وعدم إعتلاء المنبر إلا بتصريح من الأوقاف أو خطاب موجه، ومنع فتح دورات المياه ودور المناسبات ومصلى السيدات منعا باتا تحت أى ظرف من الظروف.

وتابع الخطيب، عدم إلقاء الدروس والقوافل والمدارس القرآنية والحلقات القرآنية والأمسيات الدينية أو الاحتفالات أو عقد الزواج أو صلاة الجنازة، منع ترك المساجد الكبرى بعامل واحد وتقليص العمالة فى المساجد الصغيرة، ولا بد من إعادة الهيكلة فى تنظيم العمالة حسب مساحة كل مسجد ونظافة المساجد والالتزام بالتعليمات، ممنوع منعا باتا جمع أى تبرعات من الأئمة أو العاملين أو الأهالى تحت أى مسمى، تعقيم المساجد مرتين أو ثلاثة فى الأسبوع حسب إمكانية القائمين على المسجد من قبل الأهالى ومجالس إعمار المساجد والنظافة المستمرة وإرسال صوره تعقيم حديثه .

كما نص الاجتماع على أنه بالنسبة لقدوم شهر رمضان والتصريح بصلاة التراويح فى المساجد التى تقام بها الجمع فقط وليس كل المساجد، بالإضافة عقد إجتماع لكل مدير إدارة لتوقيع الائمة ومفتشى الادارة بالعلم على هذه التعليمات ويعتبر هذا إقرار على كل إمام ومفتش ومدير إداره بالعلم على هذه التعليمات، وإفاده بعدد المساجد التى تقام بها الجمع والمساجد غير الحكومية وبأى تصريح قد حصلوا عليه ويشفع التقرير بأسماء الائمة وعناوينهم والمفتشين وعناوينهم وأرقام التليفون ومديرى الادارات ومقيمى الشعائر فى كل إدارة والمؤذنين والعاملين ورقيا على ان ترفع لكل اداره ملف بالمديريه بمكتب وكيل الوزاره لجمع جميع بيانات المديرية أفراد أو مساجد أو زوايا حتى نكون ملمين بكل ما يدور بالمحافظه وذلك للصالح العام.